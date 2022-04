Putin vor Großangriff siegesgewiss

Kiew/Blagoweschtschensk. Kurz vor der erwarteten Großoffensive in der Ostukraine hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin trotz zahlreicher Rückschläge in dem fast siebenwöchigen Krieg siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der „Spezialoperation“ würden erreicht, sagte Putin am Dienstag in der ostrussischen Stadt Blagoweschtschensk. „Daran gibt es keinen Zweifel.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kremlchef rechtfertigte erneut den Einmarsch, er diene der russischen Sicherheit: „Wir hatten keine andere Wahl“, sagte Putin. Der Konflikt mit den „antirussischen Kräften in der Ukraine“ sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Der Westen sieht darin nur einen Vorwand für den Angriffskrieg.

Im Osten der Ukraine zeichnet sich nach Erkenntnissen westlicher und ukrainischer Militärs eine Großoffensive mit Zehntausenden Soldaten und dem massiven Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe ab. Russland habe seine Truppen in der Ostukraine zuletzt von 30 000 auf 40 000 Mann aufgestockt, hieß es vom US-Verteidigungsministerium. Die Truppen wollen nach Angaben aus Kiew bis an die Verwaltungsgrenzen des Gebiets Donezk vordringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der fast zerstörten Stadt Mariupol berichtete das ultranationalistische Asow-Regiment von einem Giftgasangriff der Russen. Eine Bestätigung gab es nicht, die USA und Großbritannien reagierten aber besorgt. Prorussische Separatisten wiesen den Vorwurf zurück. Die westlichen Staaten haben Moskau vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls es in dem Krieg Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen einsetzen sollte.

„Zu spät für Verhandlungen“

Der Ukraine fehlen nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die schweren Waffen, um das fast verlorene Mariupol zu befreien. „Wenn wir Flugzeuge und genug schwere gepanzerte Fahrzeuge und die nötige Artillerie hätten, könnten wir es schaffen“, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte am Dienstag Polen, das bisher etwa 2,7 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat. Er sagte dem EU-Partner dafür weitere deutsche Unterstützung zu. Eine geplante Reise Steinmeiers nach Kiew ist aber geplatzt, weil er dort offenbar nicht willkommen ist. Der polnische Präsident Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide zusammen mit den Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in die ukrainische Hauptstadt reisen, sagte Steinmeier bei seinem Besuch in Warschau. „Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König sieht unterdessen keine Chance für Friedensverhandlungen mit Russland. „Dafür ist es zu spät, wir können nicht mit einem Kriegsverbrecher verhandeln. Die Voraussetzung für Friedensgespräche wäre ein Wechsel in Moskau. Wenn Putin bleibt, wird der Krieg eher auf dem Schlachtfeld entschieden“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion.

König forderte eine internationale Schutzzone im Westen der Ukraine unter einem UN-Mandat. „Diese Schutzzone sollte aber nicht mit Nato- oder US-Truppen, sondern von der EU als Regionalorganisation abgesichert werden“, sagte er. dpa/was