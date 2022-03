Prozess an drei Orten

Würzburg. An drei wechselnden Standorten muss das Landgericht Würzburg ab 22. April über die Zukunft des Mannes entscheiden, der im Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer auf Passanten eingestochen hatte. Er wird des dreifachen Mordes und des elffachen versuchten Mordes beschuldigt. Vorrangiger Schauplatz des Prozesses werden die Mainfrankensäle in Veitshöchheim sein. Hier sind 16 der 27 Termine vorgesehen. Weitere acht Sitzungstage sollen in der Weißen Mühle in Estenfeld stattfinden, zwei im Vogel-Convention-Center in Würzburg.

Die Suche nach einem geeigneten Sitzungssaal gestaltete sich offenkundig nicht einfach: Schon die Zahl der Prozessbeteiligten einschließlich der Opfer und ihrer Angehörigen erfordert viel Platz.

