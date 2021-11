Würzburg. Seit in diesem Juni in Würzburg ein Messerangreifer drei Personen getötet und weitere verletzt hat, sammelt der Verein „Würzburg zeigt Herz“ Spenden für Betroffene. Die Resonanz war zunächst enorm, doch es gab auch Kritik an der Aktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits nach einigen Wochen wurde es ruhig um den Verein. Die Frage fünf Monate später: Wie viele Spenden sind zusammengekommen? Bereits im Oktober hatte der Verein von einer großen Spendensumme gesprochen und Probleme bei der Vergabe angedeutet. Wie geht es weiter? Wir geben die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.