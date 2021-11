Probebetrieb kommt erst Anfang 2022

Gerlachsheim. Die Bodenaufbereitungsanlage der Firma Konrad Bau ist fast fertiggestellt. Derzeit rollen aber noch keine voll beladenen Lkw für den Probebetrieb an. Der wird wohl erst im Frühjahr starten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Baufortschritt ist man bei Konrad Bau zufrieden, teilt Christine Reutter von der Geschäftsleitung von Konrad Bau auf Nachfrage mit. Der Großteil der baulichen Anlage einschließlich der Kanalaufweitung in der Würzburger Straße sei errichtet, die Linksabbiegespur gebaut. Voraussichtlich noch in diesem Jahr kann die städtebauliche Abnahme stattfinden. Sie ist die Voraussetzung, dass der Testlauf starten kann. Vorher liefern keine Lkw Material an. Nach Auskunft der Geschäftsführung soll der Probebetrieb Anfang 2022 beginnen.

Gegen den Bau der Anlage hat es massiven Widerstand gegeben.