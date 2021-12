Probebetrieb kann in Kürze starten

Gerlachsheim. Der Probebetrieb der Bodenverbesserungsanlage sollte eigentlich erst 2022 starten. Nun geht es doch schneller. Die ersten Lkw rollen bereits in wenigen Tagen an. „Nachdem die städtebauliche Abnahme erfolgreich durchgeführt wurde, können die ersten Lkw mit Boden nun doch schon in diesem Jahr anfahren“, informiert Stefan Laufer, Standortleiter von Konrad Bau. Die Abnahme in der vergangenen Woche sei zur Zufriedenheit verlaufen. Baulich und emissionsschutzrechtlich sei alles in Ordnung und es habe vonseiten des Landratsamts keine größeren Beanstandung gegeben. Der erste Bodenaushub für die Anlage kann in Kürze aus Großrinderfeld und Wertheim eintreffen, wo er von den Baustellen der Firma abgefahren wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1