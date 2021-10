Im ausverkauften „Kult“ sind die Jüdischen Kulturtage im Taubertal offiziell eröffnet worden. Die Vorbachtal-Stadt Niederstetten ist erstmals Teil des großen Gesamtprogramms. In diesem Jahr finden die Jüdischen Kulturtage im Taubertal im Rahmen des Festjahres „2021 JLID - Jüdisches Leben in Deutschland“ statt, die vom Verein „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ koordiniert und

...