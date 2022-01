Pourié darf gehen

Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist FC Würzburger Kickers hat am Montag mit zwei Einheiten in Randersacker die kurze Vorbereitung auf die Restrückrunde begonnen. Während die Mannschaft intensiv übte, war Marvin Pourié bei der ersten Einheit gar nicht dabei, bei der zweiten trainierte er mit einem Co-Trainer für sich. „Wir haben entscheiden, dass wir getrennte Wege gehen“, sagte Trainer Danny Schwarz, nach „vielen Gesprächen in den den letzten Tagen“. Pourié hat immerhin vier der mickrigen 14 Tore für die Kickers in den ersten 20 Saisonspielen geschossen. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. mf/Bild: Scheuring

