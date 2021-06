Polizei greift durch

Würzburg. Die Stadt Würzburg setzt auf eine Aufklärungs- und Einsatzstrategie an den „Corona-Partymeilen“ in den Grünanlagen entlang des Mains. Sollten sich darüber hinaus an diesem Wochenende Verstöße gegen coronanotwendige Beschränkungen ereignen, werden Polizei und Stadt Würzburg über ein nächtliches Alkoholverbot in Teilbereichen des Mainkais beraten, hieß es in einer Pressemitteilung. Auch im Freien und trotz niedriger Inzidenzzahlen gelten aktuell immer noch die coronabedingten Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln. Plakate sollen die Besucher der Grünanlagen am Mainkai daran erinnern, diese Regelungen einzuhalten. Darüber hinaus steht der Coronatestbus an unterschiedlichen Tagen am Alten Kranen.

