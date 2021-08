„Politik hat Arbeit erschwert“

Main-Tauber-Kreis. Vor sieben Monaten öffnete das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim. Rund 80 000 Impfungen erfolgten dort bislang. Die Hauptverantwortlichen erzählen von viel Arbeit, sind aber zufrieden. Nur die Politik war oft keine Hilfe.

„Ein Buch, ach was Bücher könnte ich über das Kreisimpfzentrum schreiben“, lacht Andreas Geyer, der Kreisbrandmeister, und schaut in die Runde – alle nicken zustimmend. Hauptverantwortliche des KIZ, des Kreisimpfzentrums in Bad Mergentheim, und Helfer ziehen im Gespräch mit unserer Zeitung eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit. Positiv und zufrieden äußern sie sich über das Geschaffte. Viel anders machen würde man nicht, heißt es rückblickend. Kritik gibt es aber an der Politik und ihren mehrfach kurzfristigen Kurswechseln und neuen Vorgaben, die wenig Zeit zur Umsetzung vor Ort ließen. sabix