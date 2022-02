Pilot balanciert Baumstämme

lpersheim. Das Rotorengeknatter konnte man weithin hören: Hoch oben über dem Taubertal, nahe der Gemarkungsgrenze zwischen Markelsheim und dem Weikersheimer Gebiet, schwebte ein Helikopter. Machte er vielleicht Revisionsflüge an der talquerenden Hochspannungsleitung? Doch dieser Hubschrauber flog immer hin und her – den ganzen Tag. Tatsächlich handelte es sich dabei um Baumfällarbeiten. Weil sich die großen Bäume schon bis zu den Hochspannungsmasten und -seilen hinauf reckten, musste der Netzbetreiber im Bereich der Starkstromleitungen Bäume fällen. Das Gelände ist extrem steil. Vor allem in der Mitte ist mit Bodengerät nichts zu machen, deswegen wurde der Hubschrauber genutzt, um die gefällten Stämme nach oben hin auszufliegen.

