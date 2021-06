Pflanzen mit großer Heilwirkung

Oberschüpf. In Wildkräutern stecken wichtige Stoffe für ein gesundes Leben und das Immunsystem. Ihren Einsatz in Küche und Medizin will Anne Oehm den Teilnehmern ihrer Workshops vermitteln.

AdUnit urban-intext1

Die Oberschüpferin verwendet seit vielen Jahren in der Küche Wildkräuter, die sie im eigenen Garten oder auch auf Wiesen findet. Nun hat sie sich fortgebildet, um ihr Wissen an Interessierte weiterzugeben. Bei den Kräuterworkshops ist es der 51-Jährigen wichtig, die Teilnehmer nicht mit zu viel Theorie und Information zu überhäufen, sondern sie auch praktische Erfahrungen machen zu lassen und die Kräuter zu probieren. Mit wenigen Zutaten werden eine Tinktur hergestellt oder der wohlschmeckende Kräuterauszug „Oxymel“, der schon in der Renaissance als Heilmittel diente.