PETA fordert Günther zum Handeln auf

Walldürn. „Freilaufende Katzen werden in vielen Kommunen zu einem echten Problem“, weiß Kerstin Hermsdorf-Sauer vom Tierschutzverein Buchen und Umgebung. So laufen in Walldürn aktuell rund 40 herrenlose Tiere herum. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten bereits in der vergangenen Woche (16. August). Diesem Problem nimmt sich nun auch die Tierschutzorganisation PETA an. In einem Schreiben macht sie auf die prekäre Situation aufmerksam und fordert Bürgermeister Markus Günther und den Gemeinderat der Stadt auf, sich dem immer größerer werdenden Problem anzunehmen. So heißt es in der Pressemitteilung: „Einem Medienbericht zufolge gibt es eine Überpopulation und massives Leid von heimatlosen und kranken Katzen in Walldürn.“

