Würzburg. Ende Dezember 2020 haben die gemeinsamen Impfzentren von Stadt und Landkreis Würzburg auf der Würzburger Talavera und am Flugplatz Giebelstadt ihren Betrieb aufgenommen.

Aufgrund der geringen Impfstofflieferungen wurden gerade in der Anfangsphase primär mobile Teams mit Impfdosen ausgestattet, um in Senioreneinrichtungen zu impfen. Über 23 000 Impfungen haben auf der Talavera und in Giebelstadt bisher stattgefunden.

Die ärztliche Leitung wurde nun aufgestockt. Dr. Jürgen Pannenbecker (66) und Prof. Dr. med. Peter Sefrin (79) unterstützen seit Montag Dr. Christoph Zander, der seit Impfstart die Zentren und mobilen Teams ärztlich koordiniert hat.