Personal wird beleidigt

Würzburg. In der Innengastronomie gilt in Bayern die 3G-Regelung. Zutritt haben geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen. Wenn sie nicht am Tisch sitzen, müssen Gäste eine Maske tragen. Diese Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind inzwischen hinlänglich bekannt. Doch nicht alle Besucher von Restaurants akzeptieren sie auch.

Mancher Gast verliert die Beherrschung und beschimpft das Personal, wenn er den Impfpass vorzeigen soll oder an die Maskenpflicht erinnert wird.

In den Sozialen Medien hatte der Würzburger Sternekoch Bernhard Reiser geklagt, dass seine Mitarbeiter sogar schon beleidigt worden seien, weil sie lediglich die Vorschriften umsetzen würden, die der Staat ihnen auferlege. Und dazu gehöre inzwischen die Kontrolle der 3G-Nachweise und des Personalausweises.