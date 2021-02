Pegel steigen – aber keine dramatische Lage

Köln/Bonn. An einigen Flüssen wie dem Rhein sind weiterhin die Pegelstände hoch. Der Wasserstand in Köln etwa lag am frühen Freitagmorgen bei 8,54 Metern – das waren etwa 33 Zentimeter mehr als einen Tag zuvor. Die Lage sei aber nicht dramatisch, sagte Marlene Willkomm, stellvertretende Leiterin der Hochwasserschutzzentrale in Köln. „Das ist ganz normales Winter-Hochwasser.“ Bis zu einem Wasserstand von 11,30 Meter sei Köln sicher. Am Donnerstag war die Schifffahrt am Rhein in Köln wegen des Hochwassers vorerst eingestellt worden. Das Bild zeigt eine überflutete Straße in Bonn. Aber nicht nur im Westen Deutschlands, sondern auch an der Elbe im Osten gibt es Hochwasser – hier aufgrund von Tauwetter und Regen im tschechischen Einzugsgebiet des Flusses. dpa (BILD: dpa)