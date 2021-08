Parteien stehen zu Kandidaten

Main-Tauber-Kreis. Die Bundestagswahl rückt näher, die heiße Wahlkampfphase hat begonnen. Was sagen die Kreisverbände der Parteien zur aktuellen Performance ihrer Kanzlerkandidaten? Hat man auf die oder den Falschen gesetzt? Die Redaktion fragte nach.

In den neuesten bundesweiten Meinungsumfragen überholt die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz die CDU mit Armin Laschet an der Spitze. Die Grünen mit Annalena Baerbock liegen unter der 20-Prozent-Marke. Wer gewinnt am 26. September das Rennen ums Kanzleramt? Wie läuft der Wahlkampf? Unsere Zeitung sammelte Stimmen bei den Kreisvorsitzenden von CDU, Grünen und SPD ein.