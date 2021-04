Papst verzichtet auf große Osterfeier

Vatikanstadt/Rom. Papst Franziskus hat am Karfreitag Bedürftige und Gesundheitspersonal im Corona-Impfzentrum des Vatikans besucht. Der 84-Jährige, der schon gegen Covid-19 geimpft worden ist, grüßte demnach die Mitarbeiter und unterhielt sich mit Menschen, die auf ihre Impfung warteten. Vor Ostern hatte der Vatikan bekannt gegeben, 1200 Bedürftige impfen zu wollen. Zudem verzichtete Papst Franziskus auf den großen öffentlichen Kreuzweg am Kolosseum in Rom. Stattdessen sollte am späten Karfreitagabend eine kleine Feier auf dem Petersplatz stattfinden. Bereits am Gründonnerstag zelebrierte der Papst (hinten, Mitte) eine Chrisam-Messe im Petersdom. An dieser Messe im Petersdom konnten wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt Gläubige teilnehmen. BILD: Andrew Medichini/AP/dpa

AdUnit urban-intext1