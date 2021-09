Papst fordert Offenheit

Budapest. Papst Franziskus hat die Gläubigen in Ungarn zu Respekt und Offenheit aufgefordert. „Mein Wunsch ist, dass ihr so sein möget: gefestigt und offen, verwurzelt und respektvoll“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Budapest. Ungarn stehe treu zu seinen Wurzeln, aber das „Kreuz“ lade auch dazu ein, die Arme auszubreiten und sich nicht zu verschanzen, erklärte er weiter. Das Missionskreuz war ein Symbol eines wichtigen katholischen Kongresses, zu dessen Anlass der Pontifex angereist war.

An dem Gottesdienst nahmen Zehntausende Gläubige teil. Zuvor traf Franziskus Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban. Auch wegen der gegensätzlichen Positionen Franziskus’ und Orbans zur Migrationspolitik war das Treffen mit Spannung erwartet worden. dpa