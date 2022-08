Palazzo auf neuem Areal

Mannheim. Auf dem Gelände der ehemaligen Taylor Kasernen präsentierten die Palazzo-Chefs das artistische Programm für die kommende Spielzeit 2022/2023. Erstmals in der über 20-jährigen Geschichte der Show geht eine fast komplette Neubesetzung von Künstlern an den Start, das heißt, mehr als 20 Artisten, die von Sibirien bis Australien aus aller Herren Länder anreisen und die noch nie in Mannheim aufgetreten sind. Unter dem Motto „Neuer Standort! Neue Lebensfreude!“ feiert die Show am 23. Oktober Premiere.

Das Gelände mit 13 000 Quadratmetern bietet viele Möglichkeiten. Ein gemütlicher Biergarten, eine weitläufige Parkanlage, eine große Bar mit offenen Fenstern zum Außenbereich: Sukzessive soll sich das Areal vom Brachland in eine Erlebniswelt verwandeln