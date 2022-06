Oldtimerfans kamen auf ihre Kosten

Königheim. Rund um die Brehmbachtalhalle fand am Sonntag das vierte Oldtimertreffen für „Food-Drinks-Fun to Togo“ der „Togohilfe“ Königheim und Neubrunn statt. Mehr als 70 historische Fahrzeuge waren nach Königheim „gerollt“, darunter einige Raritäten aus der Automobil-, Schlepper- und Motorradgeschichte. Die Band „PM 60“ sorgte mit Oldies und Countrymusik für Stimmung bei den zahlreichen Besuchern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleich zu Beginn der Veranstaltung trafen die ersten Fahrzeuge an der Brehmbachtalhalle ein, wo sie von den Fans sehnsüchtig erwartet wurden. Unter den Oldtimern waren in diesem Jahr auch zahlreiche US-Veteranen vertreten. Unter den Teilnehmern gab es so manches „Benzingespräch“, bei dem nützliches Fachwissen ausgetauscht wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2