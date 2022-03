Ohne Termin direkt zur Lehrstelle

Buchen/Mosbach. Zum ersten Mal organisiert die Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald eine Lehrstellenbörse in der Region. Die Ausbildungsaktion findet zweimal statt: Start ist am Freitag, 1. April, von 17 bis 20 Uhr in der Zentralgewerbeschule Buchen. Weiter geht es am Samstag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr in der Gewerbeschule Mosbach.

Ziel ist es, Schulabgängern eine unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, mit Handwerksbetrieben in Kontakt zu treten und eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Auch Praktika werden vermittelt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Schüler sind ebenso willkommen wie ihre Eltern und Lehrer. Über die Details informiert der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Michael Windmeißer, im Gespräch mit den FN.

