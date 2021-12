Obi-Markt schließt Ende Februar

Königshofen. Der Obi-Markt in Königshofen wird zum 28. Februar 2022 seine Pforten schließen. Insgesamt sind 36 Mitarbeiter von der Kündigung bedroht. Der Grund: Es fehlten die Umsatzzahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir bedauern zutiefst die geplante Schließung unseres Obi-Marktes in Lauda-Königshofen. Die Entwicklung der letzten Jahre ließ es leider nicht zu, den Standort weiterhin wirtschaftlich zu betreiben“, teilt Carsten Gemeinhardt, Vorstand der team SE als Franchisenehmer und Geschäftsführer der team baumarkt GmbH in einer Stellungnahme auf Anfrage der FN mit. Man prüfe die mögliche Übernahme der Auszubildenden durch den von Obi AG betriebenen Markt in Tauberbischofsheim. Offen ist aber noch, was mit der Immobilie passiert.