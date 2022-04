Noch nicht abgestiegen

Sie mussten gewinnen und sie haben gewonnen: Die Würzburger Kickers haben am Samstag daheim Viktoria Berlin mit 3:0 bezwungen und so den vorzeitigen Abstieg aus der 3. Liga erst einmal verhindert. Nach einem schwachen Spiel stand am Ende der höchste Sieg seit Juni 2020. Saliou Sané (Elfmeter), Robert Herrmann und Marvin Pourié schossen die Tore – allesamt in der zweiten Hälfte. Trotzdem heißt das, dass die Kickers auch die letzten drei Saisonspiele gewinnen müssen, um noch in der Liga bleiben zu können. Als nächstes geht es nach Meppen, dann kommt Halle und das letzte Saisonspiel findet in Zwickau statt. „Wir wollten noch einmal eine Woche im Fokus stehen, damit weiter über uns diskutiert wird“, sagte Trainer Ralf Santelli nach dem Spiel. mf

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1