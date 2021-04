Noch mehr Schnelltests möglich

Bad Mergentheim. Das Schnelltest-Zentrum im Kulturforum weitet sein Termin-Angebot deutlich aus. Darauf haben sich die Stadt und der DRK-Ortsverein verständigt, die die Einrichtung gemeinsam betreiben.

Ab der kommenden Woche (Beginn am Montag, 26. April) stehen folgende Test-Zeiten zur Verfügung: Montag, Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr. Die Testkapazität liegt dann bei bis zu 500 Personen pro Öffnungstag, an Samstagen ist sie entsprechend höher. Damit reagieren Stadt und DRK auf die aktuellen Veränderungen in den Corona-Verordnungen, die beispielsweise einen maximal 24 Stunden alten Negativ-Test beim Friseur-Besuch voraussetzen. Mit den neuen zur Verfügung stehenden Zeitfenstern lassen sich fast alle Werktage sowie das Wochenende abdecken, um eine Testung vorweisen zu können.