Noch fünf Kandidaten

London. Generalstaatsanwältin Suella Braverman ist aus dem Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson ausgeschieden. Die rechtskonservative Chefjustiziarin der Regierung erhielt bei der zweiten Abstimmung in der konservativen Fraktion am Donnerstag in London die wenigsten Stimmen. Am besten schnitten erneut Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt ab. Die nächsten Abstimmungen in der Fraktion sind kommende Woche geplant. Am Mittwoch soll dann klar sein, zwischen wem die Parteimitglieder in einer Stichwahl entscheiden. Das Ergebnis soll spätestens am 5. September feststehen. dpa

