Niederstetten nachgebaut – Maßstab 1:87

Niederstetten. Corona – und kein Weihnachtsmarkt, nirgends. Nirgends? Stimmt nicht: In Niederstetten gibt es ihn. Zwar nur im Lilliput-Format 1:87, aber in vollster Pracht – in der Scheune von Modellbaufan und Heimatliebhaber Walter Frank.

Vom Schimmelturm leuchten die Sterne, zwischen Marktbuden tummeln sich Menschen, und nicht nur vorm Rathaus prangt ein stattlicher Christbaum. Ach, könnte man sich doch mal für ein paar Minuten schrumpfen! Wetten, dass einem in den Gassen der Duft von heißem Punsch und Glühwein in die Nase stiege? Nun gut: das Schrumpfen klappt nicht, zurück auf Start und Staunen. Eine komplette Scheunenetage nimmt das Mini-Niederstetten ein, zu dem Walter Frank in den vergangenen Jahrzehnten seine Modellbahn ausgebaut hat.