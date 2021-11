Neunjähriger angefahren

Heilbronn. Ein neunjähriger Junge wurde am Samstag gegen 11.50 Uhr in Lauffen (Landkreis Heilbronn) auf seinem Fahrrad von einem ausparkenden Fahrzeug angefahren und fiel hin. Dabei verletzte er sich leicht. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz. Der Junge war von der dortigen Skateranlage mit seinem BMX-Rad kommend über den Parkplatz gefahren. Ein schwarzer Mercedes fuhr rückwärts aus einer Parklücke und stieß den dahinter vorbeifahrenden Jungen vom Fahrrad. Anschließend entfernte sich der Fahrer in Richtung Georg-Kohl-Straße, ohne sich um den Jungen zu kümmern, welcher sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Schiebedach gehandelt haben, welcher im hinteren linken Bereich Kratzer aufwies. Der Fahrer wird von dem Jungen als 40-50 Jahre alter Mann mit Brille beschrieben.

