Neue Zusteller dringend gesucht

Odenwald-Tauber. Mehr als 600 Zustellerinnen und Zusteller sorgen dafür, dass die Produkte der Fränkischen Nachrichten die Briefkästen der Kundinnen und Kunden erreichen. Ob Tageszeitung (deutlich über 20 000 Exemplare täglich), FN-Post (über 10 000 Zustellungen am Tag) oder Fränkische Wochenpost (80 000 Exemplare) – Tag für Tag sind die engagierten Mitarbeiter der Fränkische Presse Vertriebs-GmbH in der gesamten Region unterwegs. So kommt es im Verbreitungsgebiet also zu mehr als einer Viertelmillion Zustellungen pro Woche – über eine Million sind es im Monat.

Veränderter Arbeitsmarkt

Aktuell betreuen 573 Zusteller ihre festen Bezirke (zwischen einem und sechs pro Austräger) und bringen jeden Morgen (Montag bis Samstag) die Lokalausgaben der Fränkischen Nachrichten zu den Leserinnen und Lesern. Im ganzen Main-Tauber-Kreis (Ausgaben Tauberbischofsheim, Wertheim und Bad Mergentheim) und weiten Teilen des Neckar-Odenwald-Kreises (Ausgabe Buchen/ Walldürn) sind sie Tag für Tag, Woche für Woche unterwegs. Der gesamte FN-Zustellbereich umfasst 36 Postleitzahl-Gebiete. Insgesamt werden 273 Orte zugestellt.

© www.momentschmiede.de

Zehn „Springer“ sind zudem immer im Einsatz, um krankheits- oder urlaubsbedingte Lücken zu füllen beziehungsweise bei Problemen zu unterstützen. Hinzu kommen rund 50 Aushilfen, die eingesetzt werden, wenn es entsprechenden Bedarf gibt.

„In den vergangenen Jahren hat sich der Arbeitsmarkt jedoch stark verändert. Es wird zunehmend schwieriger, alle offenen Stellen im Bereich der Zustellung unseres Medienhauses zu besetzen. Hier hat sich die Situation in den letzten Monaten sogar gravierend verändert. Immer wieder müssen einige der rund 1300 Bezirke in Vertretung durch Kolleginnen und Kollegen anderer Gebiete beziehungsweise durch ,Springer’ betreut werden, sagt Manuela Hofmann, Geschäftsführerin der Fränkische Presse Vertriebs-GmbH (Bild). Dies liege nicht zuletzt an den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für deutlich mehr Ausfälle gesorgt habe.

„Freuen uns über Verstärkung“

„Grundsätzlich ist es unser Bestreben die Fränkischen Nachrichten bis spätestens 6.30 Uhr – in vielen Gebieten sogar bis 6 Uhr – zuzustellen. Dies gelingt leider seit einiger Zeit nicht immer vollständig. Unsere Zusteller leisten jedoch jeden Tag großartige Arbeit und halten Verspätungen in Grenzen. Ich habe großen Respekt vor der Tätigkeit dieser Frauen und Männer, die täglich dafür sorgen, dass unsere Abonnenten ihre Zeitung in aller Regel pünktlich bekommen“, so Hofmann.

Um die Situation zu verbessern sucht die Fränkische Presse permanent neue Kräfte für die Zustellung von Zeitung und FN-Post (ab 18 Jahre) sowie der Fränkischen Wochenpost (ab 13 Jahre) im kompletten Verbreitungsgebiet. „Wer zuverlässig ist, mit frühem Aufstehen keine Probleme hat, gerne an der frischen Luft ist und einen Zusatzverdienst brauchen kann, ist bei uns richtig und kann sich jederzeit melden. Wir freuen uns immer über Verstärkung in unserem Team“, betont Manuela Hofmann. Bild: www.Momentschmiede.de

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.fnpressevertrieb.de im Internet. Bei Fragen steht zudem Stefan Haas (Telefon 09341/83210) zur Verfügung. Bewerbungen sind per Mail möglich an fn.bewerbung@fnweb.de