Neue Brücken lassen auf sich warten

Buchen. Spaziergänger im Mühltal und im Bereich des Hollersees werden voraussichtlich noch einige Monate auf neue Fußgängerbrücken warten müssen. Derzeit sind die Brücke über die Morre im Bereich der Oberen Mühle und die über den Hollerbach am Hollersee gesperrt. Die Querungen an der Mittelmühle und am Fuß- und Radweg nach Hollerbach sind freigegeben. Diese sollen aber auch durch neue ersetzt werden. Dass das so lange dauert, liege daran, dass der Genehmigungsprozess für die Brücke an der Oberen Mühle vergleichsweise aufwendig ist, sagte Hubert Kieser von der Stadt. Wegen der Ableitung eines möglichen Hochwassers brauche das neue Bauwerk eine Anrampung wie die Brücken am Gymnasium oder am Schulzentrum. Die Genehmigung dafür sei aufwendiger. mb

