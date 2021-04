Neue Ampeln für mehr Sicherheit

Tauberbischofsheim. Auf dem modernsten Stand der Technik befindet sich die neue Ampelanlage, die jetzt an der Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim in Betrieb genommen wurde. Nachdem die Masten der altgedienten Ampeln in Höhe des Tauberstegs im Laufe der Jahre etliche Beschädigungen erlitten hatten, wurde jetzt die ganze Anlage komplett ausgetauscht. Sie ist mit LED-Signalgebern ausgerüstet, hat Detektoren sowie einen gerade in Corona-Zeiten besonders wichtigen kontaktlosen Taster.

AdUnit urban-intext1

Neue akustische Signalgeber weisen zudem blinden und stark sehbehinderten Menschen den Weg über die Straße. Die nagelneue Ampelanlage gehört mit zu den wichtigsten Signalanlagen der Stadt, steht sie doch an einer der am höchsten frequentierten Straßen Tauberbischofsheims.