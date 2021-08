Neubau sorgt für Unmut

Heidelberg. „Die Stimmung in der Heidelberger Altstadt ist schlecht.“ Das zumindest sagt Karin Werner-Jensen. Die Vorsitzende des Altstadtvereins bezieht sich damit auf die Reaktionen zum geplanten Neubau des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in der Altstadt. Dort soll ein moderner Sandstein-Bau das ehemalige Gebäude ersetzen. Zusammen mit der IBA Heidelberg hatte das Dokumentations- und Kulturzentrum einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Seit der Gewinnerentwurf bekannt ist, macht sich Unzufriedenheit bei den Bürgern breit. „Ich werden dauernd auf die Pläne angesprochen, und wirklich niemand findet, dass sie zum Stadtbild passen“, betont Werner-Jensen. Das Problem mit dem Neubau schildert sie so: „Der Bau hat nichts mit der Kleinteiligkeit der Altstadt zu tun.“

