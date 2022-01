Neu und ungewöhnlich

Würzburg. Mutig, ungewöhnlich und in vielerlei Hinsicht neu: So präsentiert sich das Programm für das diesjährige Würzburger Mozartfest. Vom 20. Mai bis zum 19. Juni will das Klassikfest in der 101. Saison mit 84 Veranstaltungen an 30 Spielorten die Klassik mit der Gegenwart verbinden. Erstmals ist die Wertheimer Burg als Spielstätte mit zwei Konzerten dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein neues Hören und dadurch Neues hören“, verspricht Intendantin Evelyn Meining. Ausprobieren, experimentieren, transformieren, Querverbindungen schaffen und sich mit unvoreingenommenem Blick mit Musik beschäftigen, will das Festival.

Junge Künstler, ungewöhnliche Formate und die deutsche Komponistin Isabel Mundry stehen im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2