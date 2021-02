Oberlauda. Nichts machen in der coronabedingt etwas anderen Fasnachtssaison kam für die Narren aus Oberlauda nicht in Frage. Zumal sie ihr 66-jähriges Bestehen eigentlich mit einem großen Narrenringumzug feiern wollten. Nicht nur dieses bunte Spektakel ist der Pandemie zum Opfer gefallen. Damit vor der Aschermittwochswehmut noch ein bisschen närrische Stimmung aufkommt, hat sich eine Gruppe zusammengeschlossen und die Kampagne ins Internet verlegt. Statt Saalfasnacht gibt es also Video-Fasnacht. Vom Aufstellen des Narrenbaums über das Hissen der Fahnen und einer Bütt für die Kinderfasnacht bis zur Geldbeutelwäsche reicht die Palette. Damit bringt man den Mitgliedern die Fasnacht nach Hause.