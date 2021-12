Motiv: Falsches Impfzertifikat?

Cottbus. Im Fall der fünf Toten in Königs Wusterhausen in Brandenburg sind Details aus dem Abschiedsbrief des Familienvaters bekannt geworden – und sie deuten auf Sorgen des Mannes vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfzertifikats hin. Daraus ergab sich nach Justizangaben vom Dienstag die Befürchtung des 40-Jährigen, dass man ihm und seiner Frau die Kinder wegnehmen werde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Brief, den Ermittler im Haus der Familie gefunden hatten, liegt der Staatsanwaltschaft Cottbus vor. Demnach hatte der Mann ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen, und ihr Arbeitgeber hatte das erfahren. Weitere Details wollte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Dienstag nicht nennen. Schon seitdem die fünf Toten am Samstag in dem Einfamilienhaus entdeckt wurden, gilt der Vater laut Ermittlern als verantwortlich. Der Mann habe nach der Tat Suizid begangen, ergaben erste Ermittlungen, über die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag informiert hatten. Der Mann soll seine Frau, ebenfalls 40 Jahre alt, und seine drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren getötet haben – man fand alle mit Schussverletzungen. dpa