„Moralischer Bankrott“

München. Nach Auffassung von 25 katholischen Verbänden und Reformgruppen steht die katholische Kirche wegen der vielfachen Missbrauchsfälle vor einem „moralischen Bankrott und Scherbenhaufen“. Daher müssten die Teilnehmenden des Synodalen Wegs konkrete Veränderungen einleiten, heißt es in einem am Sonntag in München veröffentlichten offenen Brief der Organisation „Wir sind Kirche“. Zu den Unterzeichnern gehören die Initiative #OutInChurch, der Katholische Deutsche Frauenbund und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ.

In dem offenen Brief heißt es weiter, dass, solange es kirchenrechtlich keine Gewaltenteilung und wirksame Kontrolle von Macht gebe, eine Selbstbindung der Bischöfe erforderlich sei. dpa

