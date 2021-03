Reichenberg. Ein Jugendlicher hat am Montagabend in Reichenberg bei Würzburg mit einer sogenannten „Softairwaffe“ auf vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer gezielt. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land nahmen ihn vorläufig fest. Kurz vor 18 Uhr waren über den Polizeinotruf mehrere Mitteilungen eingegangen, wonach eine Person mit einer Waffe auf vorbeifahrende Autos zielen würde. Eine Streifenbesatzung konnte den jungen Mann an einer Haltestelle in der Bahnhofstraße ausfindig machen.

Als er seine Waffe kurzzeitig auch auf die eingesetzten Beamten richtete, wurde er mit gezogener Dienstpistole dazu aufgefordert, seine Waffe abzulegen. Der Aufforderung kam er schließlich auch nach.