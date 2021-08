Mit Qualität und Menge zufrieden

Odenwald-Tauber. Die Braugerste gilt als Flaggschiff unter den Getreiden in der Region Odenwald-Tauber. Diese Sorte hat zwischen Main und Neckar eine lange Tradition – und das soll auch in Zukunft so bleiben. „Mit der Qualität und der Menge der aktuellen Braugerstenernte können wir recht zufrieden sein“, so der allgemeine Tenor bei einer Pressekonferenz von Landwirtschaftsamt, Brauerei, Landwirten, Genossenschaft und Mälzerei. Auf rund 7500 Hektar wird im Main-Tauber-Kreis Braugerste angebaut – rund 15 Prozent der gesamten vom Agrarbereich bewirtschafteten Fläche. Ähnlich hoch dürfte der Anteil im Neckar-Odenwald-Kreis sein. Somit ist die Braugerste hinter Weizen in der Region Odenwald-Tauber die Getreidesorte Nummer zwei, noch vor Mais und Dinkel.

