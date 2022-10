Mit Bombe gedroht

Heidingsfeld. Ein 37-jähriger Mann hat am Montagnachmittag eine Bankfiliale in Heidingsfeld betreten und vorgegeben in seinen Gepäckstücken eine Bombe mitzuführen.

Die Polizei hat den Bereich daraufhin abgesperrt. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Bei der Überprüfung der Gepäckstücke wurden keinerlei sprengstoffverdächtige Gegenstände aufgefunden.

Gegen 15.40 Uhr wurde der Vorfall durch Mitarbeiter der betroffenen Bankfiliale der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mitgeteilt.

Hierauf machten sich umgehend zahlreiche Streifenbesatzungen auf den Weg zur Einsatzstelle am Rathausplatz.