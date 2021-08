Mit 200 in die Baustelle

Aschaffenburg. Bis zu 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der „Verkehrssünderdatei“ und drei Monate Fahrverbot erwarten einen allzu eiligen BMW-Fahrer, der auf der Autobahn A 3 in Richtung Würzburg unterwegs war. Der Autofahrer wurde in der Nacht zum Donnerstag von einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Baustelle auf Höhe Strietwald in Richtung Nürnberg erfasst.

Die erlaubte Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern hatte er dabei um satte 120 Kilometer pro Stunde überschritten und wurde somit mit 200 Stundenkilometern samt Foto von dem Messgerät aufgezeichnet. pol