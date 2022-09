Ministerin Razavi auf Denkmalreise

Osterburken. Es gab für Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen in Baden-Württemberg, direkt mehrere Gründe, sich am Mittwoch in die Römerstadt Osterburken aufzumachen. Zum einen feiert das Kastellgelände Jubiläum – es wurde vor 125 Jahren feierlich eingeweiht. Vor allem ist die Ministerin aber im Rahmen ihrer Denkmalreise in Osterburken gelandet. Anlässlich des 50. Jubiläums der Landesdenkmalpflege und des Denkmalschutzes standen „Wahre Werte – Highlights der Denkmalpflege“ im Mittelpunkt.

„Wir haben uns in diesem besonderen Jahr wirklich die Höhepunkte herausgesucht“, erklärt Razavi ihren Besuch in Osterburken. Durch das Annexkastell könne man einen guten Blick auf die Vielfalt der vergangenen fünfzig Jahre Denkmalschutz und Denkmalpflege werfen.