Milliarden aus Brüssel

Berlin. Deutschland hat gute Chancen, Ende Juli die ersten Milliarden aus dem europäischen Corona-Aufbaufonds zu bekommen. Sie sollen in Programme fließen, die im Alltag spürbar wären – etwa in Förderprämien für Elektroautos oder Gebäudesanierung, in die Digitalisierung von Gesundheitsämtern oder die Schaffung von 90 000 Kita-Plätzen.

Die EU-Kommission billigte am Dienstag die Pläne der Bundesregierung zur Nutzung der EU-Hilfen – Präsidentin Ursula von der Leyen überbrachte den Bescheid persönlich an Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Wenn der Rat der EU-Staaten in den nächsten vier Wochen zustimmt, kann die Auszahlung beginnen. Insgesamt erwartet Deutschland 25,6 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Aufbaufonds RRF. Die erste Rate wären 2,3 Milliarden. Die EU-Staaten hatten vor einem Jahr ein Programm im Umfang von 750 Milliarden Euro vereinbart – in laufenden Preisen sind das sogar gut 800 Milliarden Euro. Es soll der europäischen Wirtschaft nach der Pandemie Auftrieb geben und sie modernisieren. dpa