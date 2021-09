Messe eröffnet

Würzburg. Mit 300 Ausstellern aus unterschiedlichen Bereichen bietet die Mainfranken-Messe wieder einen Querschnitt über die Vielfältigkeit und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in Unterfranken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten ist die Würzburger Messe eine der ersten großen Veranstaltungen, die der Nürnberger Messe-Veranstalter Afag durch führen. Die Messe blickt inzwischen auf eine über 70-jährige Geschichte zurück. Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales, sprach in Vertretung des Schirmherrn Ministerpräsident Dr. Markus Söder beim Auftakt der unterfränkischen Leistungsschau und lobte das Konzept: „Weniger, aber dafür größere Hallen, in denen die Besucher zum Entdecken und Mitmachen eingeladen sind.“