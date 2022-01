Menschen Hoffnung geben

Königheim. Hanna Uihlein wusste, was sie wollte, nachdem sie im September ihr Masterstudium in London erfolgreich beendet hat: Die Theorie mit der Praxis abgleichen. Deshalb arbeitet die Königheimerin derzeit bei der Organisation „Khora“ in Athen. „Politics of conflict, right and justice“ lautet das Studienfach, das die 24-Jährige absolviert hat. Worum es da geht, sind internationale Konflikte, Menschenrechte, politische Machtverhältnisse und -verschiebungen verbunden mit wirtschaftlichen Interessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uihleins Antrieb war es, in einer Organisation vor Ort, Flüchtlingen zu helfen. Nun ist sie bei „Khora“ aktiv, berät Flüchtlinge und hilft in der Suppenküche der Organisation. Die Mitarbeiter beraten bei Fragen zum Asylantrag, begleiten Flüchtlinge auf Ämter und zu Ärzten oder bei der Unterkunftssuche.