Mehrheit für niedrigere Gehaltsstufe

Weikersheim. Die Situation hatte durchaus etwas Merkwürdiges – obwohl sie vom Besoldungsgesetz her so vorgesehen ist: In seiner ersten Gemeinderatssitzung musste Bürgermeister Nick Schuppert gleich zu Beginn wegen Befangenheit vom Tisch abrücken und verfolgte den Tagesordnungspunkt „Zuordnung zu einer Besoldungsgruppe“ von ferne. Verhandelt und bestimmt wurde vom Rat nämlich Schupperts Bürgermeister-Gehalt – in aller Öffentlichkeit und vor zahlreichen Zuhörern in der Tauberphilharmonie. Das Ergebnis nach Urnengang und Auszählung: 15 Stadträte sprachen sich für die niedrigere Gehaltsgruppe aus, fünf für „B 2“, eine Rätin oder Rat enthielt sich.

