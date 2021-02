Main-Tauber-Kreis. Jeder fünfte Baden-Württemberger und damit über 1,1 Millionen Wähler haben sich bei der Landtagswahl 2016 für die Briefwahl entschieden. Dieses Jahr werden es sicher noch deutlich mehr werden.

Doch wie können die Wahllokale sicher gemacht, wie die Wähler und Wahlhelfer geschützt werden? Auskunft gab Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim, Vorsitzender des Gemeindetags im Main-Tauber-Kreis. So gibt es zum Beispiel Hygienekonzepte, die die Regeln wie Abstand halten, Maske tragen oder Lüften beinhalten. Zudem werden in den Wahllokalen die Laufwege so optimiert, dass Begegnungen weitgehend ausgeschlossen werden. Auch Abtrennungen mittels Plexiglasscheiben wird es geben, wo es erforderlich und zweckmäßig ist.