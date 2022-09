Mauer schützt gegen Biberbauten

Niederstetten. Ein Biber war im Reutal besonderes fleißig, jetzt droht hier eine kleine Straße abzurutschen. Der Gemeinderat der Stadt hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung eine Stützmauer am Bachufer beschlossen. Die Situation: Eine kleine Straße, der Reutalweg, führt vom Ortsteil Oberstetten östlich zum Gestüt Reutalmühle. Der Reutalbach kreuzt das Sträßchen immer wieder. Schon wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang kommen sich Bach und Weg extrem nahe. Genau dort staut ein Biber mit seinem Damm das Gewässer auf. Und er gräbt sich langsam aber sicher durch die Böschung in Richtung Straße, deren Unterbau deshalb akut abzurutschen droht. Der Biber soll weiterbauen, doch am Bach wird eine Mauer mit Natursteinquadern eingesetzt .

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1