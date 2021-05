Massenweise Drogen

Rhein-Neckar. Die Polizei hat am Mittwoch 25 Objekte in Weinheim, Ladenburg, Heidelberg, Neckarsteinach und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis durchsucht. Darunter waren auch elf Bunkerwohnungen, die zur Lagerung von Rauschgift genutzt wurden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Im gesamten Kreis fand die Polizei rund 276 Kilogramm Marihuana, elf Kilogramm Haschisch, 1,2 Kilogramm Amphetamin, 1,6 Kilogramm Kokain, zwei Schusswaffen mit Munition, über 76 000 Euro Bargeld sowie vier hochpreisige Fahrzeuge. An dem Einsatz waren rund 400 Beamte aus den angrenzenden Bundesländern beteiligt, unter anderem auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK).

Im Zuge der Dursuchungen gab es zahlreiche Verhaftungen.