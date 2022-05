Martin Rütter begeistert in Buchen

Buchen. „Der will nur spielen“ heißt das Best-of-Programm, mit dem Martin Rütter ab Herbst wieder in den Arenen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz auftreten wird. Momentan testet der „Hunde-Profi“ seine neue Show in kleineren Hallen. Bei seiner Warmup-Tour gastierte er nun in Buchen vor ausverkauftem Haus.

Davor gab der 51-jährige Rheinländer den FN ein Exklusiv-Interview, in dem er vieles von sich preisgab, so zum Beispiel, dass er überhaupt nicht eitel sei und sehr nah am Wasser gebaut habe. Er sagte: „Wenn wir einen Film ansehen, schaut mich meine 14-jährige Tochter bereits beim Vorspann an und fragt: „Na, heulst du schon?“

Auch während seines Programms auf der Bühne flossen bereits die Tränen.

