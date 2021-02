Würzburg. Vier Polizisten sind bei einem Einsatz in Würzburg leicht verletzt worden, weil ein 56-Jähriger bei seiner Festnahme heftigen Widerstand leistete. Eine Streife hatte den Mann, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl mit einer Freiheitsstrafe vorlag, entdeckt. Als die Beamten ihn stoppten, versuchte er zu flüchten. Bei der Festnahme leistete er heftige Gegenwehr. Er schlug, trat und spuckte die Beamten. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden ihm Handschellen und ein Spuckschutz angelegt. Dabei biss er einen Beamten in den Oberschenkel. Auch in der Polizeiinspektion folgten weitere Tritte und Spuckattacken. Trotz ihrer Verletzungen blieben die Beamten dienstfähig. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. pol