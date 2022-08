Mainz jubelt in Bochum

Bochum. Doppeltorschütze Karim Onisiwo hat dem FSV Mainz 05 beim VfL Bochum einen Topstart in die Bundesligasaison beschert. Der österreichische Stürmer erzielte beim 2:1 (1:1)-Sieg am Samstag beide Tore für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson. Onisiwo brachte Mainz in der 26. Minute vor 24 110 Zuschauern im Ruhrstadion zunächst in Führung und traf in der Schlussphase erneut (77.).

Der VfL, der von vielen Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wird, machte kein schlechtes Fußballspiel, war im Abschluss aber zu harmlos. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch den Ex-Mainzer Kevin Stöger (39.) war für die Bochumer nicht drin. In der vergangenen Spielzeit hatte das Team von Coach Thomas Reis als Aufsteiger überraschend souverän die Klasse gehalte dpa /(Bild: dpa)